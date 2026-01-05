GALERIE FOTO Gata, Louis Munteanu a plecat în Germania! Primele imagini

Gata, Louis Munteanu a plecat în Germania! Primele imagini
După o perioadă lungă de incertitudine, Louis Munteanu este gata să o părăsească pe CFR Cluj în această iarnă. 

Atacantul român a ajuns la un acord cu D.C. United și va continua cariera în Major League Soccer.

Până să ajungă în Statele Unite, Munteanu a făcut o oprire în Germania, acolo unde efectuează vizita medicală.

Reporterii Pro TV l-au surprins pe atacant la aeroport, în așteptarea zborului spre Berlin, iar primele imagini pot fi vizionate în galeria de mai jos.

  • Louis Munteanu, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti. Foto: Captură PRO TV

Louis Munteanu va efectua vizita medicală marți, 6 ianuarie, în capitala Germaniei.

Dacă totul decurge conform planului, fotbalistul va obține ulterior viza și va zbura spre America, urmând să fie prezentat oficial la D.C. United pe 12 ianuarie.

Transferul îi aduce lui CFR Cluj suma de 5,8 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri de performanță.

Louis Munteanu este cotat la 4,5 milioane de euro, conform Transfermarkt, și urmează să evolueze în MLS împotriva unor nume uriașe precum Lionel Messi sau Luis Suarez.

