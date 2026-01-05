Reporterii Pro TV l-au surprins pe atacant la aeroport, în așteptarea zborului spre Berlin, iar primele imagini pot fi vizionate în galeria de mai jos.

Până să ajungă în Statele Unite, Munteanu a făcut o oprire în Germania, acolo unde efectuează vizita medicală.

Atacantul român a ajuns la un acord cu D.C. United și va continua cariera în Major League Soccer.

Louis Munteanu, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti. Foto: Captură PRO TV

Louis Munteanu va efectua vizita medicală marți, 6 ianuarie, în capitala Germaniei.

Dacă totul decurge conform planului, fotbalistul va obține ulterior viza și va zbura spre America, urmând să fie prezentat oficial la D.C. United pe 12 ianuarie.



Transferul îi aduce lui CFR Cluj suma de 5,8 milioane de euro, la care se adaugă bonusuri de performanță.

Louis Munteanu este cotat la 4,5 milioane de euro, conform Transfermarkt, și urmează să evolueze în MLS împotriva unor nume uriașe precum Lionel Messi sau Luis Suarez.

