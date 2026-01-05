La scurt timp după anunțul oficial, conducerea clubului american a explicat motivele pentru care a insistat să-l aducă pe golgheterul român în MLS.

Americanii au dat o adevărată lovitură de imagine la începutul acestui an, asigurându-și semnătura atacantului de 23 de ani, care vine după un sezon formidabil în România. Munteanu a semnat un contract valabil pe trei sezoane și jumătate, până în vara lui 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Oficialii grupării „Black-and-Red” nu s-au ferit să laude calitățile internaționalului român, considerându-l piesa lipsă din angrenajul ofensiv al echipei. Dr. Erkut Sogut, directorul sportiv de la D.C. United, a dezvăluit ce i-a convins să plătească cea mai mare sumă de transfer din istoria clubului pentru „vârful” crescut de Gică Hagi.

„Louis este un atacant tânăr și dinamic, a cărui capacitate de finalizare și versatilitate îl fac un complement excelent pentru grupul nostru ofensiv actual. Mișcarea sa fără minge, efortul neobosit, capacitatea de a crea spațiu și instinctul de a marca în ultima treime adaugă o altă dimensiune atacului nostru.

Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon la CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă a lui Louis și a abilității sale naturale de a înscrie. Acest lucru, cuplat cu experiența sa europeană la o vârstă atât de fragedă, l-a diferențiat de ceilalți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l primim în District”, a transmis Erkut Sogut pentru site-ul oficial al clubului.

Munteanu: „Aici se construiește ceva special”

Transferul în Statele Unite vine într-un moment bun pentru cariera lui Louis Munteanu. După ce a cucerit titlul de golgheter în Superliga (23 de goluri) și Cupa României cu CFR Cluj, atacantul este gata de impactul cu fotbalul de peste ocean.

„Sunt extrem de fericit să ajung la D.C. United. Washington este un oraș extraordinar, iar MLS reprezintă un pas important pentru mine. Vreau să dau totul pentru acest club. Discuțiile cu antrenorul și conducerea m-au convins că aici se construiește ceva special”, a spus Louis Munteanu la momentul prezentării.

Louis Munteanu părăsește CFR Cluj după un an și jumătate în care a marcat 28 de goluri în 63 de apariții. El va purta tricoul echipei din Washington D.C. imediat ce va primi viza P-1 și certificatul internațional de transfer.

