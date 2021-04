Cosmin Moti se va retrage la sfarsitul acestui sezon! Ce urmeaza pentru fostul jucator al lui Dinamo 

Cosmin Moti (36 de ani) se va retrage la sfarsitul acestui sezon.

Aflat de 9 ani in Bulgaria, la Ludogoret, echipa alaturi de care a scris a doua cea mai importanta poveste a fotbalului de la sudul Dunarii, dupa Cupa Mondiala din 1994, Cosmin Moti va lasa in urma o cariera plina de momente speciale.

Moti a evoluat in doar 16 meciuri in acest sezon, iar antrenorul Valdas Dambrauskas, care nu l-a mai convocat in prima echipa din data de 3 martie, cand a evoluat cu Tsarsko Selo, in Cupa Bulgariei, meci in care a oferit si o pasa de gol.

Potrivit jurnalistilor de la SportLive, dupa retragere, romanul va ocupa o functie de conducere in cadrul clubului bulgar.

In 9 ani petrecuti in Bulgaria, Moti a marcat 37 de goluri si a oferit 15 pase decisive, in 299 de meciuri. Crescut de Craiova, pentru care a bifat 20 de meciuri, Moti este o emblema si pentru suflarea dinamovista, jucand de 219 ori pentru alb-rosii.

L-a scos pe Becali din Liga Campionilor



Cu siguranta, cel mai emblematic moment din cariera fundasului ramane playoff-ul Ligii Campionilor din 2014. Atunci Ludogoret o intalnea pe FCSB. In tur, echipa lui Becali s-a impus cu scorul de 1-0, insa bulgarii au intors rezultatul si au trimis meciul in prelungiri.

In minutul 119, Stayanov, portarul lui Ludogoret, a fost eliminat. Gazdele nu ai aveau schimbari valabile, astfel ca un jucator de camp a trebuit sa intre in poarta. Moti a ales sa intre, mai ales din cauza rivalitatii dintre el si FCSB.

Acesta a aparat doua lovituri de la 11 metri, executate de Cornel Rapa si Paul Pirvulescu si i-a calificat in premiera pe bulgari in grupele Champions League. Dupa meci, clubul a decis ca o tribuna a stadionului din Razgrad sa ii poarte numele.

A jucat la doua turnee finale cu Romania



Cosmin Moti a fost in lotul Romaniei la Campionatele Europene din 2008 si 2016, insa nu a bifat minute. A adunat 15 prezente, in total, pentru selectionata.

"Mi-as fi dorit sa am mai multe meciuri la nationala, dar asta a fost conjunctura, atat s-a putut. Cu un ochi rad si cu altul plang, am fost la doua turnee finale, dar, din pacate n-am jucat niciun minut", spunea Moti la Telekom Sport.