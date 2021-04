Solutia lui Tiriac pentru salvarea lui Dinamo: "Sa iasa la bursa!" Ce spune fostul tenismen despre cele mai mari branduri din fotbalul romanesc

Suporterii lui Dinamo au primit un sfat de afaceri gratuit de la al treilea cel mai bogat roman.

Ion Tiriac deplange situatia in care se afla clubul unde a fost legitimat ca sportiv. Cu toate ca a refuzat in repetate randuri sa se implice la Dinamo, afaceristul le ofera un sfat suporterilor pentru a salva echipa.

Ion Tiriac spune ca cea mai buna solutie este ca Dinamo sa fie scoasa la vanzare pe bursa, unde fiecare poate cumpara actiuni.

"Am mai citit pe la dumneavoastra ca in Bucurestiul asta e treaba cu Dinamo, ca spectatorii au cumparat... Sigur ca da! Sa iasa pe bursa Dinamo! Daca iese pe bursa, te duci acolo, cumperi o actiune, cumperi doua, eu vand, dumneata cumperi. Cat creste Dinamo in viitor daca e s-o iei pe bursa? Dar acum nu e pe bursa, si, daca nu e, spectatorii vor intr-un fel, am inteles ca niste spanioli internationali vor in alt fel. Foarte complicat!

Din pacate, eu sunt unul care e totalitar. Exemplul meu cel mai mare a fost Ecclestone (n.a. fostul boss din Formula 1). Avea toate circuitele din lume, le-a cumparat pe toate, ca sa n-aiba discutie. Apoi, avea toata industria. El platea industria, el platea pilotii ca sa aiba liniste, el platea media”, a declarat Ion Tiriac pentru GSP.

Influentul om de afaceri recunoaste ca nu se pricepe la fotbal, tenisul fiind domeniul sau de activitate, dar sustine ca Steaua si Dinamo ar fi trebuit ajutate de ministerele lor sa nu ajunga in aceasta situatie.

"E trist ce se Intampla la Dinamo, dar nu-mi dau seama, nu cunosc dedesubturile. Nu cunosc pentru ca nu e sportul la care sa ma pricep. Nepricepandu-ma, stau afara, spectator, nu chibit.



Ma doare, oarecum. Am mâncat 20 de ani paine de la militie, de bine de rau. Brandurile Steaua si Dinamo n-ar avea voie sa dispara. Aceste brand-uri au adus sportului romanesc mai multe medalii, olimpice sau fotbalistice decat toata tara impreuna. Ar trebui sa fie acolo si ar mai trebui sa fie si ingrijite de ministerele lor. Sportul, in ziua de azi, e zero in Romania", a marturisit Ion Tiriac.