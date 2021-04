Mutarea care il aduce pe Dennis Man tot mai aproape de un transfer important in Serie A! Suma pe care ar putea sa o incaseze Parma 

Dennis Man a ajuns in atentia mai multor cluburi importante din Europa.

Jurnalistii italieni au scris recent ca fotbalistul transferat la inceputul acestui an de Parma este dorit de AC Milan, Napoli sau Sevilla.

Se pare, insa, ca si Fiorentina s-a aratat interesata de serviciile lui Man, purtand deja negocieri avansate cu sefii Parmei pentru mutarea fostului jucator de la FCSB, pe care si l-a dorit inca dinainte de a ajunge in Serie A.

Echipa viola a dat atunci inapoi din cauza pretentiilor financiare prea mari ale lui Gigi Becali, care voia 15 milioane de euro pentru Man. Acum oficialii Fiorentinei sunt dispusi sa plateasca aceasta suma catre Parma, vazand cat de bine s-a acomodat fotbalistul in prima liga italiana.

Banii nu sunt o problema pentru ca, potrivit jurnalistilor de la MilanLive.it, Fiorentina negociaza cu AC Milan transferul lui Dusan Vlahovic, pentru care cer 60 de milioane de euro. Cele doua cluburi discuta despre suma de transfer, milanezii sperand sa plateasca mai putin.

Italienii scriu, insa, ca cel mai probabil Milan si Fiorentina vor ajunge la un acord, ceea ce inseamna ca acestia din urma vor avea in conturi suficiente milioane pentru a-l aduce pe Dennis Man.

Mutarea lui Man in schimbul a 15 milioane de euro la Fiorentina ar insemna un profit de 4 milioane de euro pentru Parma, bani care ar rezolva in mare parte problema bugetului pentru sezonul viitor, in care, cel mai probabil, echipa va evolua in Serie B.