Doi jucatori de la FCSB, la pamant din cauza deciziilor lui Gigi Becali! Cine sunt 'victimele' patronului din acest sezon

Gigi Becali a facut noi victime in randul jucatorilor de la FCSB.

Potrivit Fanatik, doi dintre fotbalistii lui Toni Petrea sunt demoralizati ca urmare a deciziilor luate de Gigi Becali in ceea ce priveste echipa de start.

Este vorba despre Iulian Cristea si Ionut Vina, in locul carora patronul ros-albastrilor i-a preferat in ultimul timp pe Denis Harut si Razvan Oaida.

De altfel, recent, Cristea a fost vazut plangand in tribune, dupa ce a fost scos de pe teren in meciul cu Academica Clinceni. Fundasul in varsta de 26 de ani este unul dintre cei mai in forma jucatori din Liga 1.

La finalul sezonului regulat, Iulian Cristea era fundasul central din campionat cu cel mai bun punctaj in indexul InStat (278), fiind urmat indeaproape de colegul sau, Andrei Miron.

In ceea ce il priveste pe Ionut Vina, mijlocasul a adunat doar 704 minute pe teren in 23 de partide in acest sezon, decizia lui Becali de a-l folosi pe Oaida pe postul de mijlocas central aducandu-l cu nervii la pamant.

Pentru FCSB, in playoff-ul Ligii 1, urmeaza meciul cu Universitatea Craiova, programat joi, de la ora 19:45.