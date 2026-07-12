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Numărul spectatorilor de la Universitatea Craiova - „U” Cluj
La pauză, pe Stadionul „Ion Oblemenco” a fost anunțat oficial numărul de spectatori prezenți pe arenă: 14.120.
Arena din Bănie are o capacitate totală de 30.983 de locuri. Așadar, sunt ocupate doar 45,57% din locurile de pe „Ion Oblemenco”.
Echipele de start
- Universitatea Craiova (3-4-3): R. Sava - Romanchuk, Screciu, Stevanovic - Mora, T. Băluță, Mekvabishvili, N. Bancu - D. Matei, Nsimba, Baiaram
- Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, Monday Etim, Badelj, M. Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, A. Rus, Băsceanu
- Antrenor: Filipe Coelho
- „U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Stanojev, I. Cristea, Poulolo, Chipciu - Codrea, G. Simion - Pinho, Nistor, Bic - Aliev
- Rezerve: Michail Neofytos, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, O. Mendy, Macalou, Chukwu, A. Trică
- Antrenor: Cristiano Bergodi