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Universitatea Craiova - „U” Cluj 1-1, Supercupa României 2026, acum pe ”Ion Oblemenco”! Urmează loviturile de departajare

Cele mai importante faze ale jocului sunt redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

Numărul spectatorilor de la Universitatea Craiova - „U” Cluj

La pauză, pe Stadionul „Ion Oblemenco” a fost anunțat oficial numărul de spectatori prezenți pe arenă: 14.120.

Arena din Bănie are o capacitate totală de 30.983 de locuri. Așadar, sunt ocupate doar 45,57% din locurile de pe „Ion Oblemenco”.

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