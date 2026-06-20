Mesajul lui Radu Drăgușin

Jucătorul echipei naţionale Radu Drăguşin a transmis un mesaj de încurajare pentru elevii care vor susţine, începând de luni, Evaluarea Naţională.

"Salut. Mai e puţin până la evaluarea naţională şi sunt convins că v-aţi pregătit serios pentru acest moment. Vă ţin pumnii strânşi tuturor şi sper să obţineţi rezultatele pe care vi le doriţi. Mult succes", este mesajul transmis de Radu Drăguşin.

Peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Probele încep luni, cu Limba şi literatura română.

Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, în 8 iulie.