Mesajul lui Radu Drăgușin
Jucătorul echipei naţionale Radu Drăguşin a transmis un mesaj de încurajare pentru elevii care vor susţine, începând de luni, Evaluarea Naţională.
"Salut. Mai e puţin până la evaluarea naţională şi sunt convins că v-aţi pregătit serios pentru acest moment. Vă ţin pumnii strânşi tuturor şi sper să obţineţi rezultatele pe care vi le doriţi. Mult succes", este mesajul transmis de Radu Drăguşin.
Peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a s-au înscris pentru a susţine Evaluarea Naţională în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.
Probele încep luni, cu Limba şi literatura română.
Primele rezultate vor fi comunicate în 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor, în 8 iulie.
Tottenham e gata să-l vândă pe Drăgușin la Juventus!
Presa italiană, inclusiv La Gazzetta dello Sport, a relatat că bianconeri au pus ochii pe fundaşii laterali Djed Spence şi Destiny Udogie de la Tottenham ca potenţiali înlocuitori. Conform TEAMTalk, însă, antrenorul lui Spurs, Roberto De Zerbi, nu este dispus să-i lase pe aceşti jucători să plece.
Tuttosport a scris că un alt fundaş al lui Tottenham este aproape de un transfer la Juventus. Nu este un fundaş lateral, ca Spence sau Udogie, ci un fundaş central: Radu Drăguşin.
Agenţii internaţionalului român l-ar fi oferit pe fundaşul lui Tottenham directorului lui Juventus, Marco Ottolini, care l-a adus iniţial pe Drăguşin la Genoa de la Juventus în 2022 şi apoi l-a vândut la Spurs doi ani mai târziu.
Potrivit Tuttosport, Tottenham este gata să-l vândă pe Drăguşin pentru o sumă cuprinsă între 20 şi 25 de milioane de euro.