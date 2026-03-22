Ionuț Radu (28 de ani) va veni la echipa națională după un meci de coșmar pentru el și echipa sa în La Liga. Celta Vigo a fost învinsă acasă de către Deportivo Alaves, în etapa a 29-a din campionatul Spaniei, scor 3-4, deși a condus cu 3-0 din minutul 37.

Alaves, „remontada” de poveste cu Celta Vigo

Portalul SofaScore i-a acordat lui Ionuț Radu pentru evoluția sa nota 5.9, printre cele mai slabe de pe teren. Radu a avut doar două intervenții salvatoare în duel. În plus, sursa citată i-a calculat un indice de -1,77 goluri de evitat, ceea ce înseamnă că portarul României ar fi putut face mai mult.

Într-adevăr, Ionuț Radu nu a comis o gafă uriașă în care să i se reproșeze doar lui un gol anume. A părut însă neinspirat sau surprins la trei din patru goluri încasate.

În minutul 45+3, Martinez a înscris cu poarta goală din pasa lui Perez, Radu neavând ce să facă la reușita de 3-1.

Golurile la care Ionuț Radu ar fi putut face mai mult

Ulterior însă, Ionuț Radu nu a reușit să comunice eficient cu Dominguez. Fundașul Celtei a protejat balonul, așteptându-se ca portarul să iasă pentru a reține o minge simplă în careu. A pierdut posesia și astfel s-a produs golul de 2-3 din minutul 50 semnat de Perez din pasa lui Martinez.

Golul de 3-3 a venit în minutul 74 de la Toni Martinez, autorul unei „duble” și unei pase decisive, printr-un șut bun pe jos de la aproximativ 26-27 de metri. Dată fiind distanța totuși, Ionuț Radu ar fi putut face mai mult cu un plasament mai bun.

Scorul final a fost stabilit în minutul 74 de către Rebbach, tot după o mare greșeală în apărarea Celtei. Ionuț Radu a ieșit la disperare din poartă, ușor surprins de erorile colegilor săi, însă a fost neinspirat. A plonjat mult prea devreme, reducându-și la zero șansele de a interveni salvator.

Mai mult decât atât, chiar dacă a fost integralist, Ionuț Radu a părăsit terenul accidentat după fluierul final. Radu a acuzat probleme musculare după golul doi al oaspeților, însă a rămas pe gazon. Câțiva coechipieri l-au ajutat să ajungă la vestiar.

Golurile marcate de Celta Vigo au fost semnate de către Jutgla (19' și 37') și Alvarez (27').