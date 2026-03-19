Echipa din Spania a avut câștig de cauză cu scorul de 3-1 la general, după ce s-a impus în a doua manșă cu 2-0, după un 1-1 în prima confruntare.

Ionuț Radu își cunoaște adversara din sferturile Europa League

În sferturile Europa League, Celta Vigo o va înfrunta pe Freiburg pe 9 aprilie în deplasare, respectiv pe 16 aprilie acasă.

Freiburg și-a obținut biletul pentru sferturi, după ce a surclasat-o pe Genk cu 5-1 în retur. Belgienii câștigaseră cu 1-0 în tur.

Radu, fără greșeală în Lyon - Celta Vigo 0-2

Ionuț Radu (28 de ani) a contribuit la calificarea Celtei Vigo în sferturile Europa League. În returul decisiv, Radu a salvat o minge din interiorul propriului careu.

Portarul naționalei României nu a fost solicitat foarte mult, deoarece partida a fost influențată de eliminarea lui Moussa Niakhate, fundașul central al Lyonului, din minutul 19.

Ionuț Radu a primit pentru evoluția sa generală de joi seara, din partea portalului SofaScore, nota 6.7. Pe lângă intervenția sa, Radu a avut un procentaj al paselor corecte de 67% (12/18).

Ionuț Radu a gafat în meciul tur

Astfel, Ionuț Radu a avut o evoluție fără greșeală, după ce în tur a gafat la golul marcat de francezi (1-1).

Ionuț Radu a încheiat nefericit partida Celta Vigo - Olympique Lyon 1-1, contând pentru turul optimilor din Europa League.

Portarul echipei naționale a greșit decisiv la golul marcat de Endrick, în minutul 87, din care a fost stabilit scorul final al confruntării: 1-1.

Brazilianul împrumutat de Real Madrid la francezi a șutat de la marginea careului. Execuția sa nu a fost foarte puternică, motiv pentru care Ionuț Radu a încercat să prindă balonul.

S-a dovedit a fi însă o mare greșeală. Ionuț Radu a scăpat mingea în poartă, având la faza respectivă și o vizibilitate redusă. VAR a verificat momentul, însă nu l-a salvat pe român.