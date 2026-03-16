Portarul român a ales La Liga pentru a-și relansa cariera și a devenit rapid titular incontestabil la Celta Bigo. Evoluțiile solide dintre buturi au fost remarcată și de specialiștii de la Transfermarkt, care i-au actualizat recent cota de piață.

Cota lui Ionuț Radu a urcat la 8 milioane de euro

În urmă cu un an, situația lui Ionuț Radu era incertă. Goalkeeper-ul aparținea de Inter Milano și evolua sub formă de împrumut la Venezia FC, formație care a retrogradat în Serie B.

Chiar și în acel context, prestațiile sale au atras atenția, iar ulterior a ajuns la Celta Vigo. De atunci, forma bună a românului i-a adus o creștere spectaculoasă a valorii de piață.

La momentul transferului în Spania, Radu era evaluat la 2,5 milioane de euro, însă după actualizarea din 16 martie, cota sa a urcat la 8 milioane de euro.

Cel mai mare nivel al carierei pentru portarul român a fost în vara anului 2019, când era cotat la 15 milioane de euro.

În actuala stagiune, Ionuț Radu a adunat 37 de meciuri în toate competițiile pentru Celta Vigo.

Nouă dintre acestea au fost în UEFA Europa League, competiție în care portarul român a reușit un meci fără gol primit. În campionat, Radu a încasat 31 de goluri, dar a bifat și opt partide fără gol primit.