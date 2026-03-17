Sub comanda lui Claudio Giraldez, Celta de Vigo a reușit o transformare spectaculoasă în ultimii doi ani. Dacă în momentul instalării antrenorului echipa se lupta pentru evitarea retrogradării, astăzi gruparea din Galicia se bate pentru locul cinci, care asigură prezența în Champions League, și continuă parcursul în Europa League, unde s-a calificat în optimi.

Ionuț Radu a redevenit un nume relevant în fotbalul spaniol. Portarul român a înregistrat o creștere a cotei de piață de la 5 la 8 milioane de euro, recuperând astfel din vizibilitatea pierdută după anul 2020. Evoluțiile sale au fost un factor în urcarea echipei pe locul opt în topul valorii loturilor din campionatul Spaniei.

Miguel Roman conduce topul creșterilor de la Vigo

Cea mai mare ascensiune individuală a fost bifată de Miguel Roman, a cărui valoare a explodat de la 2,5 la 15 milioane de euro. Lotul gestionat de Giraldez și Marco Garces valorează acum 172,9 milioane de euro, după o creștere de la pragul de 146,9 milioane.

Celta a depășit în acest clasament formații precum Valencia, Girona, Athletic Bilbao sau Real Sociedad. Pe lângă Radu și Roman, creșteri importante au mai înregistrat Williot Swedberg, ajuns la 15 milioane de euro, Sergio Carreira și El-Abdellaoui. Singurul jucător din lot care a înregistrat un regres este Hugo Sotelo, a cărui cotă a scăzut de la 9 la 7,5 milioane de euro.

Proiectul actual al celor de la Celta, bazat masiv pe jucători tineri, se apropie de recordul istoric al clubului stabilit în sezonul 2018/2019, când valoarea totală a lotului atingea 234 de milioane de euro.