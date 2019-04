Ciprian Tatarusanu si-a gasit echipa! Anuntul de ULTIMA ORA facut de L'Equipe. Cu cine semneaza

Ciprian Tatarusanu pleaca de la Nantes din postura de jucator liber de contract.

Tatarusanu a refuzat preungirea contractului cu Nantes si a fost trimis in tribune in acest final de sezon. Portarul nationalei nu va sta mult timp pe bara. La finalul sezonului va semna cu Rennes, echipa care i-a propus un contract pe trei ani cu salariu mai mare decat cel oferit de Nantes.

"Tatarusanu este foarte aproape de a semna cu Rennes", anunta L'Equipe.

Nantes vrea si ea un jucator de la Rennes, pe fundasul Mexer, care devine si el liber de contract in vara.

Patron miliardar la Rennes



Rennes este o echipa de mijlocul clasamentului in Franta, locul 11 in acest moment. Proprietarul clubului este miliardarul François-Henri Pinault, omul care detine branduri de lux precum Gucci. El a facut valuri in presa recent cand a anuntat ca va dona 100 de milioane de euro pentru refacerea catedralei Notre Dame, arsa intr-un incendiu.

Contra: Nu e normal sa fie fortat!

Selectionerul Cosmin Contra a comentat situatia in care se afla Ciprian Tatarusanu in acest final de sezon. Nationala are nevoie de el in forma in luna iunie.

"Avand in vedere experienta pe care o are, nu cred ca va fi o problema ca nu a jucat in ultima perioada."

"Nu cred ca e lucrul cel mai bun, de a-l forta pe un jucator sa accepte un contract.", spune Cosmin Contra.



35 de goluri a primit Ciprian Tatarusanu in acest sezon in 30 de partide disputate in toate competitiile. Cota lui este de 2,5 milioane de euro pe transfermarkt.de