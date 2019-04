Perioada de COSMAR pentru PSG! A suferit o noua infrangere in loc sa sarbatoreasca titlul! Dani Alves, gol FABULOS in poarta inlocuitorului lui Tatarusanu

Ciprian Tatarusanu nu a fost pe teren la victoria celor de la Nantes in fata lui PSG!

Pentru a 3-a etapa consecutiva, Paris Saint-Germain a ratat castigarea titlului in Franta! Dupa umilinta cu Lille din weekend, cand un egal ii aducea matematic titlul insa a fost calcata in picioare cu 5-1, PSG a pierdut din nou, pe terenul celor de la Nantes!

Partida a inceput bine pentru PSG dupa reusita fabuloasa a lui Dani Alves - fundasul brazilian a deschis scorul cu un sut de la mare distanta care s-a dus direct la vinclu! Maxime Dupe, inlocuitorul lui Ciprian Tatarusanu in poarta celor de la Nantes, nu a avut replica la sutul fostului jucator de la Barcelona si Juventus.

Pentru PSG a urmat un adevarat cosmar - Diego Carlos a egalat la doar 3 minute distanta dupa o faza fixa, pentru ca la ultima ocazie a primei reprize, Waris sa inscrie din fata portii dupa o faza la care apararea lui PSG a clacat. Diego Carlos a reusit dubla in minutul 52 dupa o faza confuza in careul lui Buffon la un corner. Guclu, intrat pe teren la PSG in a 2-a repriza, a redus din diferenta in prelungiri.

PSG ramane cu sanse uriase sa castige titlul in Ligue 1 - mai are nevoie de cel putin 2 egaluri in ultimele 6 etape pentru a nu mai putea fi ajunsa de Lille, cea care este obligata sa castige tot pana la final. PSG joaca in etapa urmatoarea cu AS Monaco.

Nantes a castigat pana la urma cu 3-2 partida.