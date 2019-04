Clubul urias din Serie A la care Tatarusanu si-a dat acordul sa mearga! Din vara poate fi coleg cu un alt roman de nationala

Ciprian Tatarusanu a refuzat prelungirea contractului cu Nantes, scadent la finalul sezonului. O spune chiar antrenorul echipei franceze, Valid Halilhodzic.

Ciprian Tatarusanu se transfera la vara. El a refuzat prelungirea cu Nantes, a dezvaluit chiar antrenorul "Canarilor", iar Telekom Sport noteaza, citand apropiati ai acestuia, ca portarul si-a mandatat impresarul, pe Pietro Chiodi, sa il duca din nou in Italia!

In varsta de 33 de ani, titularul din poarta nationalei Romaniei a mai jucat in Serie A intre 2014 si 2017, imbracand tricoul Fiorentinei.

Tatarusanu, la Napoli?!



Pentru Ciprian Tatarusanu, vara lui 2019 poate veni cu un supertransfer la unul dintre cele mai importante cluburi ale Italiei. Napoli este echipa care l-a vrut si continua sa fie pe urmele sale! Cele doua parti au mai negociat si in trecut si au ajuns chiar la un acord!

Sursele www.sport.ro noteaza ca Tatarusanu si-a dat acordul pentru un transfer la Napoli in iarna, dar la acel moment francezii de la Nantes s-au opus.

Din vara, portarul de 33 de ani va putea semna din postura de jucator liber de contract cu formatia la care joaca si Vlad Chiriches!

Napoli va ramane fara portar la vara

Mutarea lui Tatarusanu la Napoli are sanse mari de reusita si pentru ca echipa din sudul Italiei va ramane fara titular. In prezent, poarta formatiei lui Carlo Ancelotti este aparata de columbianul David Ospina, in varsta de 30 de ani. Acesta este doar imprumutat de la Arsenal, iar contractul de imprumut va expira la vara!

