Cine va fi portarul numarul 1 la nationala, dupa ce Tatarusanu a pierdut echipa la Nantes

Tatarusanu nu pierde nationala, chiar daca Nantes l-a trimis in tribuna pentru ca nu si-a prelungit contractul.

Tatarusanu ramane numarul 1 la nationala chiar daca nu mai joaca la Nantes.

"Avand in vedere experienta pe care o are, nu cred ca va fi o problema ca nu a jucat in ultima perioada."

"Nu cred ca e lucrul cel mai bun, de a-l forta pe un jucator sa accepte un contract.", spune Cosmin Contra.

Selectionerul l-a sunat pe Chiriches dupa ce capitanul nationalei s-a accidentat din nou la Napoli.

"Vlad are un ghinion teribil, i-a sarit din nou umarul. Asteptam sa vedem cat de grava e acea accidentare."

Metallica si Ed Sheeran vor concerta pe Arena Nationala inainte de meciul anului, Romania - Spania, care va fi in septembrie la ProTV.

"Eu as veni la orice concert pe Arena Nationala. De-aia s-au platit atat de multi bani, sa fie folosit."

"Gazonul va arata intotdeauna bine si va fi schimbat cand va fi nevoie", mai spune Contra.