Chipciu a marcat pentru Anderlecht, iar fanii au luat foc! Suporterii, ULTIMATUM pentru Kompany: "Sa revina! Echipa merge prost!"

Alexandru Chipciu nu e un om de baza la Anderlecht.

Chipciu a inscris pentru Anderlecht intr-un meci amical, iar fanii ii cer lui Kompany sa il titularizeze pe roman.

Anderlecht are un inceput de sezon prost in campionat si e pe locul 13 in prima liga belgiana.

In ultima partida din campionat, cu Waasland-Bereven, penultima clasata, a facut 0-0, iar suporterii si-au pierdut rabdarea.

Alexandru Chipciu a avut sansa sa joace intr-o partida amicala cu KSV Roeselare si a marcat, fapt care le-a dat suporterilor motive sa-i ceara lui Kompany sa conteze pe roman si in meciurile importante.

"Echipa merge prost in forma actuala. E timpul ca jucatorii vechi sa revina: Chipciu, Thelin sa fie adusi in prim-plan", au scris fanii pe retelele de socializare.

"Tinerii au rolul lor, dar jucatori precum Chipciu sau Trebel pot aduce experienta echipei", au continuat suporterii.

⚽ FRIENDLY GAME | #RSCA - KSV Roeselare 5-1

???? Goals: Vlap (2), Thelin, Chipciu & Yaya Guindo pic.twitter.com/A4yJ60c6Jf — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 30, 2019