Udinese s-a impus cu 2-1 în meciul cu Palermo din Cupa Italiei și s-a calificat în „optimile” competiției.

În poarta gazdelor s-a aflat goalkeepr-ul român, Răzvan Sava, care a făcut o partidă bună.

Nota primită de Răzvan Sava după succesul cu Palermo



Răzvan Sava nu a avut foarte multe intervenții în partida din Cupa Italiei. Portarul român s-a remarcat la o fază din startul meciului, când a parat senzațional cu piciorul.

Sava a scos în minutul 17, la scorul de 0-0, o minge trimisă de la o distanță mică și a reușit să țină tabela intactă la acel moment pentru echipa sa.

Portarul român a fost notat cu 6,9 de specialiștii de la Sofascore. Cel mai probabil nu a primit un calificativ peste 7 din cauza faptului că a luat gol pe final, dar la reușita lui Palermo din minutul 90+3 nu i se poate imputa nimic fostului goalkeeper de la CFR Cluj.

Lennon Miller a fost jucătorul care a primit cea mai mare notă, mijlocașul a avut 7,8, iar Udinese va juca împotriva lui Juventus în faza „optimilor” din Cupa Italiei.

