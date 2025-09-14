VIDEO Răzvan Sava, gafă à la Horațiu Moldovan: nota sa, după un meci pe muchie de cuțit

Echipa portarului român s-a impus în fața formației altui tricolor, Pisa lui Marius Marin.

Atalanta a învins duminică, pe teren propriu, scor 4-1, Lecce, în etapa a treia din Serie A, iar în meciul dintre Pisa şi Udinese, oaspeţii, cu Răzvan Sava (23 de ani) titular, s-au impus cu scorul de 1-0.

Atalanta - Lecce 4-0 și Pisa - Udinese 0-1 azi în Serie A

Atalanta a condus cu 4-0 pe Lecce, prin reuşitele semnate de Scalvini (37), De Ketelaere (51 şi 73) şi Zalewski (70), în timp ce N’Dri a înscris golul de onoare al oaspeţilor, în minutul 82. 

Atalanta a câştigat astfel cu 4-1 şi a obţinut prima victorie stagională. 

Echipa din Bergamo e pe locul 6, cu 5 puncte

La Pisa, echipa din Udine a marcat unicul gol al meciului în minutul 14, prin Iker Bravo. VIDEO AICI

Portarul Răzvan Sava a fost integralist la Udinese, în timp ce Marius Marin nu a fost utilizat la Pisa. 

În clasament, Udinese este a treia, cu 7 puncte.

Gafa lui Răzvan Sava

Pentru prestația sa de astăzi, Sava a primit nota 6.6 de la Sofascore, sub media 6.8 a echipei.

Portarul român a gafat în minutul 2, când a luftat pe lângă o minge de care însă nu a profitat adversarul Meister.

news.ro

