Udinese s-a impus cu 2-1 în meciul cu Palermo din Cupa Italiei și s-a calificat în „optimile” competiției.
În poarta gazdelor s-a aflat goalkeepr-ul român, Răzvan Sava, care a făcut o partidă bună.
Răzvan Sava, intervenție excelentă la 0-0
Răzvan Sava a ieșit în evidență la o fază din minutul 17, când a respins centrarea periculoasă venită de pe partea stângă și apoi a blocat atacantul advers în urma unui reflex spectaculos.
Mingea a fost trimis din câțiva metri către poarta formației de Serie A, dar Sava a parat șutul cu piciorul și și-a salvat echipa la scorul de 0-0.