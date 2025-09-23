GALERIE FOTO Udinese - Palermo 2-1 | Răzvan Sava și-a salvat echipa! Reflexul senzațional al portarului român din Cupa Italiei (VOYO)

Udinese - Palermo 2-1 | Răzvan Sava și-a salvat echipa! Reflexul senzațional al portarului român din Cupa Italiei
Alexandru Hațieganu
Răzvan Sava a avut o paradă senzațională în Cupa Italiei și echipa lui s-a calificat în „opitmi”

Răzvan Sava, Udinese, Cupa Italiei, Palermo
  • Meciurile din Cupa Italiei se văd pe platforma VOYO.

Udinese s-a impus cu 2-1 în meciul cu Palermo din Cupa Italiei și s-a calificat în „optimile” competiției.

În poarta gazdelor s-a aflat goalkeepr-ul român, Răzvan Sava, care a făcut o partidă bună.

Răzvan Sava, intervenție excelentă la 0-0

Răzvan Sava a ieșit în evidență la o fază din minutul 17, când a respins centrarea periculoasă venită de pe partea stângă și apoi a blocat atacantul advers în urma unui reflex spectaculos.

Mingea a fost trimis din câțiva metri către poarta formației de Serie A, dar Sava a parat șutul cu piciorul și și-a salvat echipa la scorul de 0-0.

După acea fază, Udinese a preluat controlul și a marcat de două ori pe finalul celei de-a doua reprize.

Prima oară a făcut-o prin Zaniolo în minutul 41, iar scorul a fost dublat în minutul 45 după reușita lui Miller.

Palermo a înscris în la una dintre ultimele faze prin Peda, dar nu a fost de ajuns și Udinese este echipa care merge în „optimile” Cupei Italiei.

Formația lui Răzvan Sava va juca împotriva lui Juventus în următoarea fază a competiției.

