Cele două echipe și-au dat întâlnire la Udine pe ”Bluenergy Stadium - Stadio Friuli” într-un meci care a contat pentru etapa #4 din primul eșalon al Italiei. La capătul celor 90 de minute, AC Milan s-a impus cu 3-0!



Nota primită de Răzvan Sava după ce Udinese a fost măturată de AC Milan



În urmă cu mai bine de un an, CFR Cluj l-a cedat pe Răzvan Sava la Udinese pentru 2,5 milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau pe portar la două milioane. Acum, Sava valorează, potrivit Transfermarkt, 2,5 milioane de euro!



Titular incontestabil atât în campionat, cât și în cupă în acest sezon, Răzvan Sava nu a mai avut ce să-i facă ofensivei lui AC Milan, care a început meciul cu Christian Pulisic și Gimenez în primul ”11”.



Sava a încasat primul gol în minutul 40, de la fostul jucător din Premier League, Pulisic. Ulterior, Youssouf Fofana a majorat diferența imediat după pauză (46'), iar Pulisic a realizat ”dubla” și a închis tabela de marcaj la 3-0 în minutul 53.



6.5 este nota pe care a primit-o Sava după evoluția de la Udine contra lui AC Milan, potrivit portalului de specialitate SofaScore



Udinese, în clasament



Udinese se situează pe poziția a șasea, cel puțin pentru moment, după patru jocuri disputate în primul eșalon al Italiei, cu șapte puncte. Două victorii, o remiză și un eșec a înregistrat clubul la care se află Răzvan Sava.



Pentru Udinese urmează confruntarea cu Palermo din Coppa Italia de marți, 23 septembrie, de la ora 19:30. Ulterior, echipa va reveni în Serie A cu duelul împotriva lui Sassuolo din etapa #5.

