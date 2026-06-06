Detaliul observat de Ilie Dumitrescu la primul 11 trimis de Gică Hagi pe teren cu Țara Galilor

„Vorbim de un sistem extrem de echilibrat, cu o linie de mijloc solidă, cu Băluță, Dragomir, Stanciu, jucători cu o mare calitate. Vorbim apoi de doi jucători care joacă mai mult în interior, Olaru și Baiaram, iar apoi în față cu Louis Munteanu care a făcut un meci extraordinar” , a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digisport .

Fostul internațional a susținut că extremele din compartimentul ofensiv vor avea un rol inedit, acela de a coborî mult în centru pentru și de a consolida presingul și posesia.

Naționala României întâlnește sâmbătă seară pe Țara Galilor pe stadionul Ghencea. Ilie Dumitrescu a disecat formula de start aliniată de selecționerul Gică Hagi, remarcând un sistem 4-3-3 echilibrat.

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Misiune dificilă pentru defensivă

Referitor la faza defensivă, „Mister” vede o națională a României poziționată foarte sus, dispusă la efort colectiv pentru recuperarea balonului.

„În anumite momente Olaru va acoperi și flancul. Ei 3 vor da tonul la presing, vor fi susținuți de Dragomir, Stanciu și Băluță. Avem Sorescu și Eissat, doi fundași buni. Dragomir va avea libertate de acțiune, la fel ca și Stanciu. [...] Ne dorim să avem o prezență cât mai mare în careul adversarului, să vedem aceleași principii, acel principiu pe care Gică Hagi vrea să îl implementeze, cu o apărare ultra avansată”, a explicat acesta.

Ilie Dumitrescu a ținut să sublinieze că meciurile amicale au o miză ridicată pentru selecționer, deoarece îl ajută să ia decizii importante în privința lotului, în perspectiva meciurilor oficiale.

„După aceste două teste, Gică Hagi va face o evaluare și pentru meciurile din septembrie va reuși să strângă tot ce are mai bun fotbalul românesc. Vom avea 26-28 de jucători pregătiți”, a adăugat Dumitrescu.