Sorin Cârțu îi pune gând rău lui Brighton înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „De asta te apuci de fotbal”

Sorin Cârțu îi pune gând rău lui Brighton înainte de meciul cu Universitatea Craiova: „De asta te apuci de fotbal”

Surpriză! Ce a făcut atacantul care tocmai a semnat cu FCSB, la două zile după anunțarea transferului

La câteva ore după ce l-a făcut praf, Gigi Becali a făcut anunțul în cazul lui David Miculescu

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

CITEȘTE ȘI:

INTERVIU Carl Luis, un româno-german de 2,05 m stabilit în SUA, pe urmele lui Carl Lewis: "Am făcut sprint și lungime, dar am ales fotbalul"

EXCLUSIV Luis ”Big Man” Ludoșan, fotbalistul român de 2,05 metri, debut la Buenos Aires la echipa antrenată din 1979 de doar doi antrenori! A jucat cu River Plate și Boca Juniors

Fostul internațional român de juniori Luis Ludoșan, fotbalist prezentat în exclusivitate de Sport.ro în 2021, a devenit erou de carte.

Portarul de 2,05 metri și 25 de ani a evoluat până acum în țara natală Germania și SUA, printre echipele din CV-ul său numărându-se FC Kaiserslautern, FC Augsburg și Union Berlin.

Cartea se cheamă ”The German Goalie” și este scrisă chiar de tatăl lui Luis, Felix Ludoșan, fost baschetbalist la Sibiu și Mediaș, care a detaliat ”povestea” pentru Sport.ro.

”Nu e o biografie clasică, ci o cronică tată-fiu”

”Cartea este deja disponibilă în Germania, atât pe Amazon, cât și prin rețeaua Tolino. Nu e o biografie clasică, ci o cronică tată-fiu cu două perspective paralele: eu de pe margine/tribună, din unghiul părintelui și al mental coach-ului, iar Luis direct din vestiar, de pe gazon și din tunel.

Scena de deschidere are o legătură specială cu România: ianuarie 2018, Manavgat, Turcia - debutul lui Luis la naționala Under 17 a României. Am urmărit meciul din tribună alături de Miodrag Belodedici, care a fost extrem de interesat de modul în care sunt formați portarii în academiile din Germania. Pentru mine a fost un moment deosebit, mai ales că tatăl meu Stancu Ludoșan, plecat mult prea devreme dintre noi, a fost un suporter fanatic al Stelei '86.

Tot în acest context se leagă și întâlnirea de neuitat cu regretatul Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla, o altă figură legendară care a lăsat o amprentă puternică asupra întregii noastre povești.

Cartea descrie întreg parcursul lui Luis: academiile de juniori din Germania, presiunea selecției și a sistemului, provocările specifice unui portar de mare talie până la fotbalul universitar american”, a explicat Ludoșan senior în dialogul cu Sport.ro.

”Intenția mea este să aduc cartea și în România”, spune Ludoșan senior

Tatăl lui Luis intenționează să scoată și o ediție în limba română a cărții: ”Lucrările pentru ediția în limba română sunt în plină desfășurare, iar intenția mea este să aduc cartea și în România, fie printr-o editură de profil, fie prin distribuție independentă”.

Între timp, Luis Ludoșan a absolvit anul trecut Facultatea de Marketing la University of San Diego și, după o pauză de un an de la fotbalul competițional, perioadă în care a făcut stagii în zona de business/consultanță, încearcă chiar acum să revină în circuit în fotbalul din Austria.

Foto: arhivă personală