Cadou fantastic pentru Nita din partea sefilor milionari ai clubului! Contract nou dupa meciurile mondiale pe care le-a facut! Azi a jucat intr-o partida ireala. Cat s-a terminat

Florin Nita a fost cel mai bun om al nationalei Romaniei in startul preliminariilor Mondialului.

Goalkeeperul mai are numai 3 luni de contact cu Sparta Praga. Alertati de interesul creat in jurul romanului in special dupa jocul ireal pe care l-a facut cu Germania, conducatorii Spartei i-au pregatit un nou acord pe 2 ani! Nita a fost transferat in 2018 de Sparta de la FCSB pentru doua milioane de euro. Acum, la 33 de ani, mai poate continua inca doi ani la Praga, unde e vazut drept un jucator indispensabil in acest moment.

Chiar daca a fost pe drumuri in ultima saptamana, Nita a fost titular pentru Sparta in jocul cu Teplice. A fost o victorie istorica a echipei sale: 7-2! In ciuda victoriei de proportii, Sparta e departe de Slavia lui Nicolae Stanciu. Campioana tine de un avans de 13 puncte, care s-ar putea reduce la 10 avand in vedere ca Sparta are un meci mai putin jucat.