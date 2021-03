Nita, peste Oblak si Courtois dupa meciul DE VIS facut contra Germaniei! Cifrele FANTASTICE care l-au adus alaturi de cei mai mari portari ai lumii

Florin Nita a avut o prestatie excelenta in fata vedetelor Germaniei in meciul de duminica de pe Arena Nationala.

Portarul Spartei Praga a avut interventii foarte bune in fata lui Havertz, Gnabry sau Kimmich si a limitat scorul care ar fi putut fi mai mare in favoarea echipei lui Low.

Jocul foarte bun facut de Nita s-a reflectat si in cifrele pe care portarul de 33 le-a avut in aceasta partida. Conform InStat, Nita a obtinut un index de 351, fapt ce l-a adus alaturi de cei mai buni portari din lume.

De exemplu, Manuel Neuer, care este considerat de foarte multa lume cel mai bun portar din lume de mai multi ani, a depasit aceasta cifra doar de trei ori in acest sezon. Mai mult, portarul lui Bayern Munchen nu a avut in niciun meci incepand din toamna anului 2020 cinci interventii decisive, asemenea lui Nita in meciul de duminica.

De asemenea, David De Gea a avut un index de peste 351 in doar doua meciuri in acest sezon, iar Donnarumma si Ter Stegen au depasit aceasta cifra doar cate o data.

Mai mult, alti doi dintre cei mai buni portari ai lumii in acest moment, Oblak si Courtois, nu au facut in acest sezon niciun meci la fel de bun precum al lui Nita impotriva Germaniei, potrivit cifrelor InStat.

A fost cel mai bun meci facut de Nita din 2016 pana in prezent, perioada in care au fost analizate cifrele din nu mai putin de 265 de meciuri pe care romanul le-a jucat.

Ca o comparatie, Ciprian Tatarusanu, fostul portar titular al nationalei Romaniei, a depasit o singura data indexul lui Nita in 398 de meciuri analizate de InStat. Se intampla in perioada in care apara poarta Fiorentinei iar echipa sa a jucat un meci amical cu Barcelona.

La echipa nationala Tatarusanu a inregistrat un index de 338 intr-un meci cu Spania pe Arena Nationala, pierdut de echipa antrenata la acel moment de Cosmin Contra cu 2-1 in preliminariile pentru Campionatul European din 2020.

TOP parade decisive in actualul sezon potrivit InStat (medie intre meciurile jucate si interventiile decisive)

1. Florin Nita (Sparta Praga) 1.35

2. Keylor Navas (PSG) 1.26

3. Manuel Neuer (Bayern) 1.19

4. Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona) 1.12

5. Alisson Becker (Liverpool) 1.07

6. Thibaut Courtois (Real Madrid) 1.05

7. Gianluigi Donnarumma (1.02)

8. David De Gea (Manchester United) 1

9. Hugo Lloris (Tottenham) 0.74

10. Jan Oblak (Atletico Madrid) 0,72