Eroul Nita, singurul roman din cel mai bun 11 al grupei dupa primele meciuri din preliminarii! Cum arata echipa si ce note a primit portarul

Romania a incheiat meciurile din startul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022 cu un bilant negativ: o victorie si doua infrangeri.

Cel mai apreciat fotbalist roman dupa partidele cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia este portarul Florin Nita, care s-a remarcat mai ales in meciul cu nemtii de pe Arena Nationala.

Goalkeeper-ul a primit atunci nota 8,8 de la specialistii site-ului WhoScored.com, fiind cel mai bun jucator de pe teren. Gratie acelei note, Nita a prins cel mai bun prim 11 al grupei J dupa primele 3 meciuri ale preliminariilor.

Portarul este singurul roman din cea mai buna echipa a grupei, in care se mai regasesc doi jucatori din nationala Germaniei, Klostermann (7,7) si Gnabry (8,1), 3 din Armenia, Voskanyan (7,4), Hovhannisyan (7,5) si Barseghyan (8,3), si 5 fotbalisti ai Macedoniei de Nord, Musliu (7,3), Bardhi (8,1), Spirovski (7,3), Elmas (8,8) si Trajkovski (9,4).

Florin Nita se remarca si intr-un top al portarilor, avand cea mai mare medie dupa primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale din Qatar. Goalkeeper-ul conduce cu un rating de 7,31, singurii care au mai primit o nota de peste 7 fiind Justin Ospelt (7,19), care a aparat pentru Liechtenstein intr-un singur meci, si Manuel Neuer (7,10), care a fost in poarta Germaniei in doua partide.

Urmatoarele meciuri ale Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022 sunt programate in septembrie, in compania nationalelor din Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord.