EXCLUSIV | CTP, cucerit de Nita: "Unde a fost omul asta pana acum?! Ce miscari are, ce viziune! Isi da seama dinainte unde vin mingile"

Meciurile excelente facute de Florin Nita (33 de ani) cu Germania, Macedonia si Armenia l-au convins pe CTP ca nationala are poarta asigurata.

CTP a fost surprins sa vada cat de bun e Nita, un goalkeeper care nu a mai primit pana acum sanse in poarta Romaniei.



"Uitati-l pe acest portar, Nita, extraordinar. Unde a fost omul asta pana acum? Ce miscare are, ce viziune are, cum anticipeaza, cum se duce... Marea calitate a unui portar e sa se duca inainte, sa te duci pe lovitura, sa anticipezi. Nita are instinct, experienta", a spus CTP la PRO X.