BREAKING NEWS | Sumudica a semnat in aceasta dimineata! Surpriza uriasa: unde va antrena

Marius Sumudica este noul antrenor al lui Al Shabab.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Arabii de la Al Shabab au anuntat astazi ca Marius Sumudica a semnat un contract valabil pe 2 ani.

Al Shabab Riad este din Arabia Saudita si a incheiat ultimul sezon pe locul 10 al campionatului din aceasta tara. Are 6 titluri de campioana in palmares, ultimul obtinut in sezonul 2011/2012, si a fost primul club din tara care a castigat 3 titluri consecutive, intre 1991 si 1993.

Noua echipa a lui Sumudica are un lot alcatuit in mare parte din jucatori sauditi. Singurii straini sunt un tunisian, Farouk Ben Moustapha, un libian, Muaid Ellafi, un egiptean, Amr Barakat, si un chilian, Sebastian Ubilla.

Al Shabab a dat mai multi jucatori importanti pentru nationala Arabiei Saudite, precum Fuad Amin, primul jucator care a marcat pentru Arabia Saudita la un Campionatu Mondial, in 1994 in infrangerea cu 2-1 in fata Olandei.