Astazi sau deloc! Dica asteapta un golgheter pentru noul sezon, atacantul a primit termen limita pentru un raspuns

Gigi Becali si Dica il asteapta pe Rusescu la FCSB! Atacantul are termen pana diseara sa dea un raspuns.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Slovacul Adam Nemec l-a refuzat pe Becali, astfel ca patronul FCSB-ului s-a reorientat. Fostul golgheter Raul Rusescu e omul considerat ideal pentru ofensiva echipei.

Becali i-a facut zilele trecute o oferta lui Raul Rusescu, jucator care nu a mai evoluat de o buna bucata de vreme si care a mai trecut pe la FCSB in doua randuri.

In varsta de 29 de ani, Rusescu a primit termen pentru a da un raspuns "pana la plecarea echipei in cantonament", care se va produce maine dimineata. Astfel, atacantul mai are mai putin de 24 de ore la dispozitie pentru a se decide asupra viitorului sau.

"Am primit raspuns de la Nemec, merge la alta echipa. Avem varianta Rusescu, vorbim cu el. Am vorbit si iarna trecuta.



Daca nu vine in doua-trei zile, la revedere, nu-l mai luam. I-am zis sa vina la pregatire, ca altfel nu il luam.

Alta varianta este Omrani, care asteapta decizia in dosarul cu CFR", spunea Becali ieri.

Rusescu nu a jucat niciun meci oficial in ultimul sezon al campionatului Turciei. Intre 2015 si 2017, el a jucat de 46 de ori in liga turca si a marcat 10 goluri.

La FCSB, Rusescu a marcat 38 de goluri in 86 de meciuri in Liga I.

Alte 12 goluri a marcat Rusescu pentru FCSB in cupele europene.