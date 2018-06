Mutu, dat afara dupa ce a fost aproape de retrogradare? Marius Sumudica se poate intoarce in Liga 1

FC Voluntari a reusit sa evite retrogradarea dupa ce a trecut prin mari emotii.

Adrian Mutu risca sa fie dat afara desi a reusit, cu chiu cu vai, sa o salveze pe FC Voluntari de la retrogradare. Voluntari a trecut dupa penalty-uri de barajul cu Chindia Targoviste si va juca si in sezonul viitor in Liga 1.

"Vreau sa stam in primele 8, voi discuta cu conducerea pentru ca am anumite pretentii. A intervenit o blazare, trebuie sa aducem sange proaspat, sa aducem intariri" a spus Mutu dupa partida retur cu Chindia, dand impresia ca nu se gandeste la o plecare.

Jocul sub asteptari al echipei si emotiile unui baraj in care Voluntari era favorita poate determina decizia radicala, scrie Telekom Sport. Mai mult, cei de la Voluntari au luat in calcul si numele inlocuitorului lui Mutu: Marius Sumudica.

Sumudica nu s-a inteles cu FCSB si CFR Cluj in aceasta vara dupa ce a parasit-o pe Kayserispor cu o etapa inainte de finalul campionatului precedent.