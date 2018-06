Dica vrea Barcelona la FCSB! Schimbare radicala de sistem pentru noul sezon si o prima bataie de cap: "O sa vorbesc cu Budi"

Dica spune ca planuieste sa schimbe sistemul de joc al FCSB din 4-2-3-1 in 4-3-3.

Dica a terminat pe locul 2 primul sau sezon din cariera ca antrenor principal la nivelul Ligii I. In stagiunea viitoare, acesta nu mai vrea sa dea gres. Iar pentru asta, antrenorul FCSB-ist si-a facut deja o noua strategie: vrea o echipa ultra-ofensiva in Liga I.

Dica spune ca va juca de acum un 4-3-3 si se gandeste cum sa scoata maximum de la Constantin Budescu.

"O sa am o discutie cu el, legata de acest sistem de joc. Este posibil sa-l folosesc pe postul unuia dintre cei doi ofensivi sau undeva in partea stanga, pentru ca acolo a mai jucat si la Astra. In sistem 3-4-3, la Astra, Budi a jucat atacant stanga", a dezvaluit Dica la Digi.

"Intr-adevar, el a jucat foarte mult timp ceea ce a jucat si la noi in acest an, in spatele atacantului. Dar este un sistem pe care-l voi testa in pregatire, sa vedem daca se pliaza. In spatele atacantului a avut libertate mai mare. El are calitate tehnica foarte buna si era normal sa aiba mai multa libertate si sa fie pe tot terenul. Ne-a ajutat foarte mult, a marcat 9 goluri in campionat, este un fotbalist exponential", a mai spus antrenorul stelist.