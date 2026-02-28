Secretul lui Răzvan Lucescu la PAOK: fotbalistul venit de la Chelsea care nu a ratat nimic în Europa

Secretul lui Răzvan Lucescu la PAOK: fotbalistul venit de la Chelsea care nu a ratat nimic în Europa Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

El a fost omul de bază a lui Răzvan Lucescu în Europa.

TAGS:
Abdul Rahman BabaPAOK SalonicRazvan Lucescu
Din articol

Abdul Rahman Baba a devenit omul de bază pentru Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, fiind singurul jucător care a evoluat în toate cele 14 partide europene din acest sezon.

Fundașul stânga ghanez în vârstă de 31 de ani traversează un sezon solid sub comanda antrenorului român. Până în prezent, a adunat 36 de apariții în toate competițiile, reușind două goluri și două pase decisive, și a bifat 2.839 de minute pe teren. Aceste cifre îl plasează pe locul patru în lotul grecilor în ceea ce privește timpul de joc. Fotbalistul are o cotă de piață de 2 milioane de euro, iar actualul său angajament cu echipa expiră la 30 iunie 2026.

Omul de fier din Europa League

Baba este unicul component al lotului care a jucat în cele 14 meciuri din actuala campanie de Europa League, acumulând 10 prezențe în competiția propriu-zisă și 4 în fazele de calificare.

Ghanezul a fost integralist în faza grupelor și ar fi putut avea un procentaj perfect de minute jucate în Europa dacă nu ar fi existat două momente aparte. Primul a fost reprezentat de înlocuirea sa din minutul 118 al manșei retur cu Wolfsberger AC, disputată în deplasare. Al doilea episod a avut loc la meciul tur contra spaniolilor de la Celta de Vigo, disputat pe teren propriu la mijlocul lunii februarie 2026, când Răzvan Lucescu a preferat un alt titular, iar Baba a fost introdus pe teren doar pentru ultimele 23 de minute.

Următorii clasați în topul prezențelor europene de la PAOK sunt Michailidis, Kenny, Ozdoev și Zivkovic, cu câte 13 meciuri jucate. Lista este completată de nume precum Kedziora, Camara și Meite, care au înregistrat 12 prezențe.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
Ministrul apărării Israelului a anunțat că țara sa a atacat Iranul și a declarat starea de urgență
ARTICOLE PE SUBIECT
Scuzele găsite de Răzvan Lucescu după eliminarea lui PAOK din Europa League: ”Poate am fi vorbit din altă perspectivă!”
Scuzele găsite de Răzvan Lucescu după eliminarea lui PAOK din Europa League: ”Poate am fi vorbit din altă perspectivă!”
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Nota primită de Ionuț Radu după ce l-a eliminat pe Răzvan Lucescu din Europa League
Europa League | Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat! Calificare pentru Ionuț Radu. Ce meci în Spania!
Europa League | Celta Vigo - PAOK 1-0. Răzvan Lucescu, eliminat! Calificare pentru Ionuț Radu. Ce meci în Spania!
ULTIMELE STIRI
Decizia luată de FIFA în privința Iranului după atacul SUA. Anunțul forului internațional
Decizia luată de FIFA în privința Iranului după atacul SUA. Anunțul forului internațional
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Meci tare în Premier League
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Meci tare în Premier League
Farul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Echipa lui Daniel Pancu își poate asigura locul în play-off
Farul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Echipa lui Daniel Pancu își poate asigura locul în play-off
Liverpool - West Ham 5-2 a fost în direct pe VOYO. Spectacol total pe Anfield
Liverpool - West Ham 5-2 a fost în direct pe VOYO. Spectacol total pe Anfield
Veste uriașă pentru Rapid! Costel Gâlcă va putea conta pe încă un atacant în play-off
Veste uriașă pentru Rapid! Costel Gâlcă va putea conta pe încă un atacant în play-off
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Game-over!? Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după „U” Cluj - Oțelul 4-0

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Mihai Stoica a reacționat, în direct la TV, după ce echipa a ratat play-off-ul: „Mare ghinion”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Conducerea FCSB a exclus un titular incontestabil: „Nu va juca nicio secundă la noi”

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Are „undă verde” să plece de la FCSB! Anunțul făcut de Gigi Becali

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Minim istoric! Ce șanse îi dă acum supercomputerul lui FCSB să intre în play-off

Unde a ajuns Adrian Șut! Meci nebun, interzis cardiacilor, pentru fostul mijlocaș al FCSB-ului

Unde a ajuns Adrian Șut! Meci nebun, interzis cardiacilor, pentru fostul mijlocaș al FCSB-ului



Recomandarile redactiei
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Meci tare în Premier League
Leeds - Manchester City, LIVE pe VOYO de la 19:30! Meci tare în Premier League
Veste uriașă pentru Rapid! Costel Gâlcă va putea conta pe încă un atacant în play-off
Veste uriașă pentru Rapid! Costel Gâlcă va putea conta pe încă un atacant în play-off
Veste îngrozitoare pentru Manchester City: Erling Haaland s-a ”rupt”!
Veste îngrozitoare pentru Manchester City: Erling Haaland s-a ”rupt”!
Teorie explozivă lansată în Italia: eșecul lui Inter din UCL, premeditat!?
Teorie explozivă lansată în Italia: eșecul lui Inter din UCL, premeditat!?
Ofertă oficială pentru Octavian Popescu din Polonia. Răspunsul lui Gigi Becali
Ofertă oficială pentru Octavian Popescu din Polonia. Răspunsul lui Gigi Becali
Alte subiecte de interes
Cum a numit-o jucătorul lui PAOK pe FCSB după trei eșecuri contra campioanei României
Cum a numit-o jucătorul lui PAOK pe FCSB după trei eșecuri contra campioanei României
A avut și Răzvan Lucescu derby! Ce a făcut PAOK Salonic în meciul din deplasare cu AEK Atena
A avut și Răzvan Lucescu derby! Ce a făcut PAOK Salonic în meciul din deplasare cu AEK Atena
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
Răzvan Lucescu, transfer de 12 milioane de euro în Bundesliga! Nemții au făcut anunțul
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
PAOK Salonic ”coboară” în Europa League! Meci dramatic pentru Răzvan Lucescu
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!