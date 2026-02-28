Secretul lui Răzvan Lucescu la PAOK: fotbalistul venit de la Chelsea care nu a ratat nimic în Europa

Fundașul stânga ghanez în vârstă de 31 de ani traversează un sezon solid sub comanda antrenorului român. Până în prezent, a adunat 36 de apariții în toate competițiile, reușind două goluri și două pase decisive, și a bifat 2.839 de minute pe teren. Aceste cifre îl plasează pe locul patru în lotul grecilor în ceea ce privește timpul de joc. Fotbalistul are o cotă de piață de 2 milioane de euro , iar actualul său angajament cu echipa expiră la 30 iunie 2026.

Abdul Rahman Baba a devenit omul de bază pentru Răzvan Lucescu la PAOK Salonic, fiind singurul jucător care a evoluat în toate cele 14 partide europene din acest sezon.

Omul de fier din Europa League

Baba este unicul component al lotului care a jucat în cele 14 meciuri din actuala campanie de Europa League, acumulând 10 prezențe în competiția propriu-zisă și 4 în fazele de calificare.

Ghanezul a fost integralist în faza grupelor și ar fi putut avea un procentaj perfect de minute jucate în Europa dacă nu ar fi existat două momente aparte. Primul a fost reprezentat de înlocuirea sa din minutul 118 al manșei retur cu Wolfsberger AC, disputată în deplasare. Al doilea episod a avut loc la meciul tur contra spaniolilor de la Celta de Vigo, disputat pe teren propriu la mijlocul lunii februarie 2026, când Răzvan Lucescu a preferat un alt titular, iar Baba a fost introdus pe teren doar pentru ultimele 23 de minute.

Următorii clasați în topul prezențelor europene de la PAOK sunt Michailidis, Kenny, Ozdoev și Zivkovic, cu câte 13 meciuri jucate. Lista este completată de nume precum Kedziora, Camara și Meite, care au înregistrat 12 prezențe.