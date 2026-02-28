Vidoclipul a făcut valuri pe internet, dar nu l-a deranjat pe Vinicius, care a reacționat cu două cuvinte la postarea Virginiei: ”A maior! (n.r. - cea mai mare)”.

După ultimul episod din ”Sâmbăta cu Virginia”, iubita lui Vini a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și videoclipuri ”off the record”. Printre acestea se numără și unul în care aceasta l-a sărutat pe Raul Gil, un prezentator celebru din Brazilia, în vârstă de 88 de ani.

Virginia Fonseca: ”Deja mi-e dor de voi”

„Astăzi am înregistrat ultima emisiune de 'Sâmbăta cu Virginia'! Închid această perioadă cu multă recunoștință în suflet. Am învățat, am evoluat, am zâmbit, am cunoscut oameni minunați și sunt veșnic recunoscătoare celor de la SBT pentru că mi-au îndeplinit visul de a fi prezentatoare!

Mulțumesc Margareth Serrao și tuturor directorilor pentru că au crezut în mine, mulțumesc Daniela Abravanel Beyruti și Lucas Guedez că sunteți alături de mine în orice moment, mulțumesc lui Joao Mesquita pentru că este cel mai bun regizor.

Mulțumesc echipei, publicului și tuturor! Deja îmi este dor de voi. Acesta nu este un La revedere, ci un ne vedem altă dată. Ziua de azi a fost magică! Multe emoții am trăit și le voi purta veșnic în suflet! Toată cinstea lui Dumnezeu! 2026 este anul nostru!”, a transmis iubita lui Vinicius.