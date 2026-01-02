Basarab Panduru, fără milă pentru eroul lui Gigi Becali: „Nu era de FCSB”

Este vorba despre Andrei Gheorghiță, care a fost adus la FCSB sub formă de împrumut de la Poli Iași în februarie 2025.

Fotbalistul ajuns la 23 de ani a debutat în Europa League chiar în victoria cu 2-1 din partida tur cu PAOK din „șaisprezecimile” competiției.

Mijlocașul stânga a reușit să înscrie în acel duel primul gol și singurul în tricoul roș-albaștrilor în 15 partide jucate.



Basarab Panduru: „Nu era de FCSB! La PAOK vezi nişte greşeli, la meciul ăla”



Basarab Panduru a vorbit despre perioada scurtă la FCSB a lui Andrei Gheorghiță și recunoaște că a văzut încă de la meciul cu PAOK, în urma căruia fotbalistul a fost lăudat de Gigi Becali, că nu era un jucător de nivelul campioanei României.