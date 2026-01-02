Basarab Panduru, fără milă pentru eroul lui Gigi Becali: „Nu era de FCSB”

Este vorba despre Andrei Gheorghiță, care a fost adus la FCSB sub formă de împrumut de la Poli Iași în februarie 2025.
Fotbalistul ajuns la 23 de ani a debutat în Europa League chiar în victoria cu 2-1 din partida tur cu PAOK din „șaisprezecimile” competiției.
Mijlocașul stânga a reușit să înscrie în acel duel primul gol și singurul în tricoul roș-albaștrilor în 15 partide jucate.
Basarab Panduru: „Nu era de FCSB! La PAOK vezi nişte greşeli, la meciul ăla”
Basarab Panduru a vorbit despre perioada scurtă la FCSB a lui Andrei Gheorghiță și recunoaște că a văzut încă de la meciul cu PAOK, în urma căruia fotbalistul a fost lăudat de Gigi Becali, că nu era un jucător de nivelul campioanei României.
„Gheorghiţă parcă nu era de meciul ăla, adică nu te aşteptai să intre şi să facă ceva. Nu era de FCSB, dar intră până la urmă, prinde şutul ăla şi uite că golul ăla...
La PAOK vezi nişte greşeli, la meciul ăla, că de fiecare dată fug în poartă, că ăsta care fuge în poartă, dacă stă lângă Gheorghiţă, mingea nu mai ajungea la el. Au fugit bine în poartă, dar e contrar fotbalului să-ţi laşi adversarul şi tu să-l vezi de pe linia porţii. Mai bine îl marchezi pe ăla care se pregăteşte să tragă, decât să aştepţi să tragă în tine”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.
Gheorghiță a fost transferat definitiv în vara lui 2025 de ”U” Cluj, unde a adunat 11 meciuri și o pasă de gol, dar nu a reușit încă să marcheze.
500.000 de euro este cota mijlocașului stânga, conform site-uliu de specialitate TRamnsferamrkt.com.