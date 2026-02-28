Eliminarea lui Inter Milano din UEFA Champions League, după dubla pierdută cu FK Bodø/Glimt (1-3 în tur, 1-2 în retur), a stârnit reacții puternice în Italia.

Jurnalistul Fabio Caressa a lansat o ipoteză incendiară pe canalul său de YouTube. Acesta susține că echipa antrenată de Cristian Chivu ar fi prioritizat clar campionatul, în detrimentul Ligii Campionilor.

Fabio Caressa: „Inter a decis să aducă ceva acasă”

„Nu mi-a plăcut Inter cu Bodo în retur. Impresia mea, între tur și retur, a fost aceea a unei alegeri. Inter a decis să aducă ceva acasă. În Champions League a jucat cu frâna trasă. Nu am văzut acea ardoare, acel vis de a merge până la capăt”, a spus Caressa.

Gazetarul a amintit și trauma finalei pierdute în sezonul trecut și a sugerat că experiența respectivă ar fi determinat clubul să își stabilească obiective mai realiste.

„După ce pierzi o finală de Liga Campionilor cum au pierdut-o ei, rămâi cu o frustrare interioară. Pentru că nu ai reușit”, a mai spus acesta.

Inter are 64 de puncte și un avans de zece față de rivala AC Milan, iar în Coppa Italia este calificată în semifinale.

Pentru formația lui Chivu urmează duelul cu Genoa lui Dan Șucu, în etapa a 27-a din Serie A. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro.