Decizia luată de liga israeliană de baschet după ce SUA și Israel au atacat Iranul

Din cauza atacurilor aeriene ale Statelor Unite şi Israelului asupra Iranului, liga israeliană de baschet îşi suspendă activitatea. De asemenea, meciurile din Euroligă sunt relocate.

După ce ce Statele Unite şi Israelul au lansat atacuri asupra Iranului începând de sâmbătă dimineaţă, liga israeliană de baschet (Winner League) a anunţat suspendarea activităţilor sale.

Cele două cluburi israeliene angajate în Euroligă, Maccabi Tel-Aviv şi Hapoël Tel-Aviv, vor disputa meciurile lor la Belgrad (Serbia) şi Sofia (Bulgaria). Pentru Hapoël Jerusalem, angajat în Eurocupă, baza lor va fi tot la Belgrad.

Echipa naţională a Israelului, care a disputat un meci de calificare pentru Cupa Mondială din 2027 în Cipru (94-54), va rămâne la Limassol, potrivit site-ului Eurohoops . Ea va juca al doilea meci duminică.

