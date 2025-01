Debutul în campionat a fost o surpriză pentru toți, și pentru noi, familia, și pentru el. Nu ne așteptam, deși Albert se antrena de ceva timp cu prima echipă, a și jucat într-un meci de Cupă, dar decizia clubului și a antrenorului a fost să debuteze în acest meci, mai ales că și scorul era unul favorabil, deși eu consider că încă are o vârstă prea fragedă.

Am fost cu toții prezenți pe stadion, am simțit aceleași emoții puternice! O reușită pentru Albert, ambiția, munca și disciplina lui, plus încrederea celor de la club au dus la acest lucru.

Știm că Albert încă nu este fotbalist în adevăratul sens al cuvântului și că trebuie să fie cu picioarele pe pământ, dar chiar râdeam cu el după debutul cu Eibar - a jucat cinci minute pe final, dar a avut un duel, și acela câștigat!

Când cei de la club l-au întrebat ce nume să-i pună pe tricou la prima echipă, băiatul a ales prenumele Albert, pentru că numele de familie Niculăesei este dificil de pronunțat pentru spanioli”, a spus mama tânărului fotbalist în dialogul cu Sport.ro.

Om de bază la reprezentativa regională Selecció Valenciana și la naționala Under 17 a României, Albert nu este singurul membru al familiei Niculăesei care joacă fotbal: tatăl a jucat și el în tinerețe, iar fratele mai mic Denis (10 ani) este portar tot la Elche.