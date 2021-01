ANUNT OFICIAL | Dan Petrescu a fost prezentat la Kayserispor! Ce a declarat fostul antrenor de la CFR Cluj! "Nu am fost la nicio echipa intampinat asa!"

Dan Petrescu a fost anuntat oficial duminica drept noul antrenor al lui Kayserispor.

Antrenorul roman a trecut vizita medicala de la spitalul Kayseri Acıbadem si a semnat o intelegere valabila pe un an si jumatate cu posibilitatea de prelungire pe inca un an. "Super Dan" a semnat contractul in fata presei alaturi de oficialii echipie din Turcia si a declarat ca este foarte fericit ca se afla la Kayserispor.

???? Hes Kablo Kayserispor'umuz Teknik Direktör Dan Petrescu ile sözleşme imzaladı. ???? https://t.co/lSaQERDvyv pic.twitter.com/mZoa46PDl1 — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 11, 2021

"Sunt foarte fericit ca ma aflu aici. Nu am fost la nicio echipa intampinat asa. Sunt atat de emotionat incat imi place riscul. Cine nu isi suma riscuri, nu poate avea succes. Am jucat fotbal 20 de ani si am lucrat in multe tari ca antrenor. Turcia este un campionat dificil, dar este o liga frumoasa. Vom munci din greu pentru a avea succes. Cel mai important lucru pentru noi este sa castigam puncte.



Scopul nostru este de a aduce clubul in varf. Cel mai important este spiritul de echipa si vom incerca sa aratam acest spirit in partida cu Gaziantep. Vom mentine echipa in prima liga si vom continua munca cu obicetive mai mari anul viitor", a declarat Dan Petrescu, conform site-ului oficial al echipei Kayserispor.

La Kayserispor, Petrescu ii va antrena pe Sapunaru, Silviu Lung Jr. si Alibec. Primul meci al romanului pe banca noii echipe va fi sambata, 16 ianuarie, impotriva echipei de care tocmai s-a despartit Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir.

