BREAKING NEWS! Dan Petrescu a fost anuntat OFICIAL! A semnat pentru un an si jumatate si trebuie s-o SALVEZE pe Kayseri de la retrogradare

Dan Petrescu va fi noul antrenor al lui Kayserispor.

18:00 Kayserispoir l-a anuntat oficial angajarea lui Dan Petrescu pentru un an si jumatate + un an de optiune.



???????? Hoşgeldin Dan Petrescu! ???? Kulübümüz Teknik Direktör Dan Petrescu ile 1,5 + 1 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Sayın Petrescu ve ekibine başarılar dileriz. Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/O9owypPrcx — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 10, 2021

16:37 Asa cum au anuntat jurnalistii turci sambata, fostul antrenor al CFR-ului a ajuns astazi in Turcia unde in proportie de 99% va prelua banca tehnica a lui Kayserispor.

SON DAKİKA! Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu Kayseri'ye geldi. pic.twitter.com/l6t6MxDsG1 — Fanatik (@fanatikcomtr) January 10, 2021

Conform presei din Turcia, antrenorul de 53 de ani a mers direct la sediul clubului, unde urmeaza sa stabileasca ultimele detalii ale contractului cu echipa de pe penultimul loc din Superliga.

De asemenea, Petrescu va conduce primul antrenament la noua echipa duminica dupa-amiaza si va debuta chiar impotriva echipei lui Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir, sambata, 16 ianuarie.

Fostul international va semna un contract pe sase luni cu optiune de prelungire pe inca doi, care se va activa doar in cazul in care Kayserispor va evita retrogradarea in acest sezon, conform DigiSport.

De asemenea, sursa citata anunta ca 'Bursucul' va castiga 500.000 de euro in aceste sase luni.

SURSA FOTO: Fanatik.tr