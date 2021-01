Dan Petrescu, prima reactie dupa semnarea contractului cu Kayserispor: "Astept sa incep treaba!" Care este obiectivul antrenorului roman

Dan Petrescu a fost anuntat oficial duminica drept noul antrenor al lui Kayserispor.

Fostul antrenor al CFR-ului a semnat pe un sezon si jumatate cu echipa care se afla in acest moment pe locul 18 in Superliga turca, existand si o optiune de prelungire pe inca un sezon.

Antrenorul in varsta de 53 de ani le-a oferit jurnalistilor turci primele declaratii de cand a prelaut echipa. Campionul ultimelor trei sezoane din Liga 1 vorbit despre obiectivul pe care il va avea la noua echipa si s-a aratat multumit de jocul prestat de noua sa echipa in ultimul meci de campionat.

"Sunt entuziasmat, e prima data cand voi lucra la un club din Turcia. Astept sa incepem treaba si sper sa contribui la indeplinirea obiectivului, salvarea de la retrogradare.

In ultimele doua saptamani, am fost in contact cu oficialii clubului si am reusit sa ne intelegem. Am urmarit meciul de etapa asta a lui Kayseri. Sunt multumit de ce am vazut", a spus Dan Petrescu potrivit Hurriyet.

La Kayserispor, Petrescu ii va antrena pe Sapunaru, Silviu Lung Jr. si Alibec.

Primul meci al romanului pe banca noii echipe va fi sambata, 16 ianuarie, impotriva echipei de care tocmai s-a despartit Marius Sumudica, Gaziantep Gazisehir.

