"Ar trebui SUSPENDAT!" Florin Andone, victima intr-un moment care i-a infuriat pe fani! Ce a patit romanul

Florin Andone a marcat al 2-lea gol in 3 zile pentru Brighton, insa risca sa iasa de pe teren pe targa!

Brighton & Hove a castigat a doua partida consecutiva iar Florin Andone a fost din nou eroul echipei! Titular in premiera in weekend cu Huddersfield, Andone a inceput pe banca partida cu Crystal Palace insa a intrat pe teren in prima repriza dupa accidentarea lui Murray. Andone a marcat la 10 minute golul de 3-0, desi Brighton era in inferioritate in acel moment! S-a terminat 3-1 pana la urma pentru Brighton.

Andone a fost si in centrul celui mai controversat moment al meciului. Atacantul roman a fost calcat de Wilfried Zaha iar fostul jucator de la Man United a scapat fara cartonas la acea faza. El poate primi o suspendare din partea Comisiilor deoarece incidentul nu a fost sesizat de arbitru. Zaha va fi oricum suspendat la urmatorul cartonas galben deoarece l-a incasat pe al 4-lea cu Brighton.

Fanii celor de la Brighton au luat cu asalt retelele de socializare cerand ca Zaha sa fie suspendat!