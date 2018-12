"V-am spus ca ARE CLASA". Reactie instantanee a fanilor lui Brighton dupa reusita lui Florin Andone la primul meci ca titular

Florin Andone a marcat primul sau gol pentru Brighton & Hove, in Premier League. La primul meci ca titular, romanul a reusit sa puncteze in poarta lui Huddersfield.

Golul lui Andone a iscat reactii instantanee ale fanilor lui Brighton pe retelele de socializare.

"V-am zis ca are clasa", a spus unul dintre fani.

Florin Andone scores on his first Premier League start. I told you he was class

1 - Florin Andone is the first player to score on his first Premier League start for Brighton. Impact.