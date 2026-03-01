Radu Drăgușin (24 de ani) este din nou titular la Tottenham în meciul care se dispută pe terenul lui Fulham, în deplasare. Wilson a deschis scorul după doar șapte minute cu un șut superb, din prima, dar reușita putea fi anulată de arbitrajul video.

Fază controversată în Fulham - Tottenham, cu Radu Drăgușin în prim-plan

Raul Jimenez l-a împins pe fundașul român în interiorul careului lui Tottenham, iar de la acea fază a pornit golul marcat de Wilson. Faza a fost analizată pentru un posibil fault asupra lui Drăgușin.

După aproape un minut, reușita a fost validată, astfel că Tottenham a început meciul cum nu se putea mai rău. Londonezii au nevoie disperată de puncte, după ce au ajuns aproape de zona retrogradabilă.

Tottenham vine după trei înfrângeri, dar și nouă meciuri în care nu a mai reușit să câștige. Un parcurs dezamăgitor, având în vedere că, la începutul sezonului, ambițiile erau cu totul altele pentru deținătoarea Europa League.