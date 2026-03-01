VIDEO Fază controversată cu Radu Drăgușin în prim-plan! Cum s-a deschis scorul în Fulham - Tottenham

Fază controversată cu Radu Drăgușin în prim-plan! Cum s-a deschis scorul în Fulham - Tottenham Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

radu dragusinFulham - TottenhamTottenham
Radu Drăgușin (24 de ani) este din nou titular la Tottenham în meciul care se dispută pe terenul lui Fulham, în deplasare. Wilson a deschis scorul după doar șapte minute cu un șut superb, din prima, dar reușita putea fi anulată de arbitrajul video.

Fază controversată în Fulham - Tottenham, cu Radu Drăgușin în prim-plan

Raul Jimenez l-a împins pe fundașul român în interiorul careului lui Tottenham, iar de la acea fază a pornit golul marcat de Wilson. Faza a fost analizată pentru un posibil fault asupra lui Drăgușin.

După aproape un minut, reușita a fost validată, astfel că Tottenham a început meciul cum nu se putea mai rău. Londonezii au nevoie disperată de puncte, după ce au ajuns aproape de zona retrogradabilă.

Tottenham vine după trei înfrângeri, dar și nouă meciuri în care nu a mai reușit să câștige. Un parcurs dezamăgitor, având în vedere că, la începutul sezonului, ambițiile erau cu totul altele pentru deținătoarea Europa League.

Fulham și Tottenham, înainte de această partidă

Tottenham, locul 16, traversează o perioadă groaznică în campionat, cu trei eșecuri în ultimele trei etape și e la doar 4 puncte peste prima poziție retrogradabilă din Premier League, ocupată acum de West Ham.

De partea cealaltă, Fulham se află la mijlocul ierarhiei din Premier League, pe locul 10. Echipa lui Marco Silva a avut și ea trei înfrângeri consecutive, însă runda trecută a încheiat seria negativă în urma victoriei de pe terenul lui Sunderland, 3-1.

Fulham - Tottenham 2-1. Echipa lui Radu Drăgușin pierde din nou
Fulham - Tottenham 2-1. Echipa lui Radu Drăgușin pierde din nou
Dinamo - FC Argeș 0-0, ACUM! ”Câinii” o pot trimite pe FCSB în play-out. Gazonul e praf pe Arena Națională
Dinamo - FC Argeș 0-0, ACUM! ”Câinii” o pot trimite pe FCSB în play-out. Gazonul e praf pe Arena Națională
