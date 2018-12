"Si-a DAT VIATA pe teren!" Florin Andone, ridicat in slavi de colegi si presa din Anglia! Declaratie superba dupa al 2-lea gol in Premier League

Florin Andone a marcat primele sale goluri pentru Brighton in doar cateva zile.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Chinuit de accidentari dupa transferul din vara de la Deportivo la Brighton, Florin Andone si-a revenit si trece printr-o perioada fantastica! A marcat pe 1 decembrie contra lui Huddersfield la primul sau meci ca titular in Premier League iar marti seara a reusit un nou gol contra lui Crystal Palace! Intrat pe teren in minutul 35 dupa accidentarea lui Glenn Murray, Andone a marcat pentru 3-0 la 10 minute distanta!

Andone a reusit o faza superba, un contraatac solitar impotriva a 2 adversari si a marcat cu un sut la coltul lung! "Tomkins parea sa aiba totul sub control cu Andone in banda stanga. Cateva secunde mai tarziu, Brighton avea 3-0!" scriu cei de la Daily Mail despre reusita lui Andone.

Brighton a ramas in inferioritate numerica inca din minutul 29, cand scorul era 1-0. La 2 minute distanta a venit golul de 2-0. "Cred ca acela a fost cel mai important gol. A facut diferenta ceva mai mare si ei aveau de urcat un munte in acel moment. Al lui Andone a fost cu siguranta cel mai frumos gol, dar al lui Leon (Balogun) a fost cel mai important" a spus dupa partida antrenorul lui Brighton, Chris Hughton.

Cea mai frumoasa declaratie a avut chiar capitanul lui Brighton, Lewis Dunk. "A trebuit sa muncim din greu dupa ce am ramas in 10 oameni, dar am aratat caracter si am aratat ce poate echipa prin modul in care am raspuns (la eliminare) si am castigat meciul.

Cred ca jucatorii intrati in prima repriza au avut o contributie cheie si cand esti intr-o situatie dificila, vrei ca jucatorii veniti de pe banca sa vina si sa aiba un impact asupra meciului. Cred ca Florin a fost cel mai bun jucator de pe teren, si-a dat viata pentru noi si a tinut mingea foarte bine cand aveam nevoie de asta. Golul lui a venit cand ne aparam si a plecat pe contraatac. As spune deja ca este golul sezonului pentru noi" a spus Dunk dupa partida.