Deși se află în Emiratele Arabe Unite în mijlocul tensiunilor din Orientul Mijlociu, finanțatorul ardelenilor rămâne conectat la parcursul excelent al formației sale din campionat. Entuziasmat de seria de succese, omul de afaceri a ținut să îi transmită un mesaj direct principalului său rival din prima ligă.

Promisiuni uriașe pentru fanii din Gruia

„Vreau să revin în forță și după aceea 10 ani le dăm de lucru la băieți. O să aibă surprize mari și Gigi (n.r. - Becali). Dacă ies bine lucrurile cu afacerile, bag de 10 ori mai mulți bani, cum a fost și în primii ani. Când e mai greu trebuie să știi să îți gestionezi situația. La noi pretențiile sunt de câștigarea campionatului și grupele Champions League, Europa League”, a transmis Neluțu Varga, potrivit Fanatik.

Aflată pe locul 5 cu o etapă înainte de ultimul meci al sezonului regulat, echipa clujeană speră din nou la campionat, iar patronul este convins că principalul merit este al noului antrenor principal, Daniel Pancu.

„Sunt foarte fericit pentru parcursul CFR-ului. A fost o decizie foarte inspirată aducerea lui Iuliu Mureșan și a lui Daniel Pancu. Eu l-am propus pe Pancu și uite că a fost o decizie foarte bună. Contează să ai și puțin noroc. Poți să aduci un antrenor bun, dar care să nu se potrivească la echipă, cum a fost Mandorlini, care nu stăpânea vestiarul și nu își putea impune filosofia. O să vedeți de acum încolo cum va arăta CFR-ul.

Eu și anul ăsta mă gândesc la titlu. Chiar au făcut treabă bună băieții și sunt foarte mulțumit de Pancu, are metodologie nouă și jucătorilor le place asta. Antrenamente scurte și eficiente. A reușit deja să formeze un grup unit, o familie. Un antrenor bun știe să facă un mix între tehnică, tactică și pregătire fizică, să îi facă pe jucători să muncească de drag. Așa ajungi să ai rezultate și să fii respectat în vestiar”, a mai detaliat omul de afaceri.