Anuntul MOMENTULUI in cazul lui Dragusin! Juventus, gata sa il imprumute pe fundasul roman la alta echipa din Serie A! Presa din Italia a facut anuntul

Radu Dragusin (18 ani) a debutat pentru echipa mare a lui Juventus, insa campioana vrea sa il imprumute in Serie A.

Juventus ar fi gata sa il imprumute pe Dragusin in iarna la Sassuolo, formatie la care joaca si Vlad Chiriches. Conform Sassuolo News, tanarul fundas care a jucat primele sale minute pentru echipa lui Pirlo in acest sezon ar fi pe lista de interes a lui Sassuolo, pentru un posibil imprumut.

Campioana en-titre vrea sa il imprumute pe Dragusin astfel incat fundasul sa acumuleze cat mai multe minute de joc si experienta in Serie A, pentru a-l putea folosi in sezoanele urmatoare.

Cotat la 800 000 de euro conform Transfermarkt, Dragusin are doua meciuri pentru Juventus in acest sezon, unul in Champions League, iar celalalt in Serie A. Totodata, fundasul roman are si doua prezente la nationala U21 a Romaniei.