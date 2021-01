Raspunsul GENIAL al lui Radu Dragusin dupa ce a fost ironizat de un coleg! Fundasul roman este pe lista tinerilor jucatori de urmarit in 2021!

Din articol UEFA e cu ochii pe Dragusin

Radu Dragusin a fost tinta unor ironii dupa ultima fotografie postata pe contul sau de Instagram.

Fotbalistul in varsta de 18 ani a postat o fotografie in tricoul lui Juventus, notand in descriere mesajul: "New year, same goals" (Un an nou, aceleasi obiective).

Postarea romanului a adunat peste 17.700 de aprecieri in doar 13 ore, insa in comentarii si-au facut aparitia cateva ironii.

Unul dintre coechipierii sai de la Juventus, Nicolo Fagioli, i-a scris un comentariu in care l-a intrebat daca il copiaza pe Ronaldo, in conditiile in care, cu doar cateva ore inainte de postarea lui Dragusin, starul portughez a scris acelasi mesaj la o serie de fotografii publicate pe Instagram.

Ironia lui Fagioli a fost apreciata de aproape 240 de persoane, unii dintre urmaritorii lui Dragusin criticandu-l insa pentru aceasta replica. Fundasul roman i-a raspuns cu un comentariu, in care i-a recunoscut ca invata de la cei mai buni.

UEFA e cu ochii pe Dragusin



Radu Dragusin, unul dintre jucatorii promovati la echipa mare a lui Juventus de Andrea Pirlo, a ajuns si in atentia celor de la UEFA, care l-au inclus pe lista celor 50 de tineri fotbalisti care merita urmariti in 2021.

"Aflat de doua sezoane la Juventus, impozantul capitan al echipei de tineret a Romaniei si-a facut recent debutul in Serie A si in Liga Campionilor. Este inalt, solid si talentat. Urmariti-l cu atentie la Campionatul European Under 21", au scris cei de la UEFA pe site-ul oficial.