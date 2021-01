"Atentie la el!" Dragusin a IMPRESIONAT la debutul pentru Juventus! Topul de SENZATIE in care a fost inclus de UEFA

Radu Dragusin (19 ani) a debutat la echipa mare a lui Juventus chiar in Champions League.

Al doilea fotbalist roman din istorie care evolueaza pentru Juventus, dupa Adrian Mutu, a atras atentia asupra lui imediat dupa debut.

UEFA l-a inclus pe fundasul roman in topul celor 50 de tineri fotbalisti care trebuie urmariti in 2021.

"Aflat la Juventus de doi ani, impunatorul capitan al nationalei de tineret a Romaniei si-a facut recent debutul in UEFA Champions League. Inalt, puternic si talentat, de urmarit la Campionatul European U21 din 2021", noteaza uefa.com.

Radu Dragusin a semnat cu Juventus U17 in 2018 pentru suma de 250 000 de euro. In doar un an, fundasul roman a fost recrutat la echipa U19 a lui Juve, iar in septembrie 2020 a fost adus la echipa U23, insa in prezent se antreneaza cu echipa pregatita de Pirlo.

In acest sezon, Dragusin a jucat doua meciuri in Serie C, acolo unde a fost integralsit si cate un meci in Serie A si Champions League, acolo unde a fost introdus in repriza a doua.