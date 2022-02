Antrenorul Parmei, încântat de prestația lui Man după înfrângerea din ultima etapă! Ce a spus despre jucătorul român 

Dennis Man (23 ani) a fost trimis titular de Giuseppe Iachini, care l-a folosit pe poziția de aripă stânga pe fotbalistul român. Jucătorul transferat de la FCSB a fost pentru prima dată integralist în acest sezon, asta după o prestație bună.

Fotbalistul român a fost aproape să înscrie de două ori, însă portarul advers i-a refuzat golul.

Declarațiile antrenorului Parmei despre Dennis Man



Man a primit notă mare și din partea presei, asta după ce fusese criticat în urma ultimei prestații, iar antrenorul a ținut să îl laude la conferința de presă de la finalul partidei, semn că a început să capete încredere în el.

„Ne-am spus să fim puternici, să atacăm. Am făcut asta, dar am citit greșit două baloane puse în adâncime și am fost pedepsiți. Mă duce cu gândul că nu a fost problema doar de modul în care am interpretat fazele, ci și de teama pe care o avem de la meciul cu Cremona.

Am avut 26 de șuturi la poartă și ne lipsește golul, am avut multe ocazii atât înainte de 2-2, cât și după și să trecem în avantaj ar fi fost extrem de important. Când am venit la echipă am încercat să redau încredere, iar apoi am încercat să jucăm un fotbal proactiv, care este bun și pentru fani, cu o echipă intensă și agresivă.

Pe partea lui Dennis am suferit mai puțin, a făcut un meci incredibil, și-a îmbunătățit mult jocul pe acea poziție și poate fi un avantaj pentru noi. Vrem să atacăm sus însă cu două baloane aruncate în față am încasat goluri, trebuie să devenim mai buni la acest aspect însă fără să abandonăm un anumit tipar de joc pe care îl urmărim”, a spus Iachini la conferință, citat de ParmaLive.

Nota obținută de Dennis Man în înfrângerea Parmei



Cei de la ParmaLive i-au oferit lui Man a doua cea mai mare notă din echipă, 6.5, punctând: „S-a remarcat cu diferitele accelerări care i-a pus pe cei de la Ternana î alertă și la recuperare e aproape să înscrie un eurogol”.

Și cei de la tuttomercatoweb l-au notat cu 6 pe Man, însă italienii au ținut să evidențieze momentele sale de egoism din joc.

„Doar un miracol din partea portarului îi refuză bucuria golului. Este un ghimpe în flancul stâng, chiar dacă uneori se lasă dominat de egoism și își ignoră coechipierii”, au punctat italienii.