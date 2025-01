Fiorentina trebuie să ajungă acum la un acord și cu Parma, gruparea care nu vrea să renunțe ușor la internaționalul român, pentru care ar vrea să obțină nu mai puțin de 20 de milioane de euro.

Giuseppe Iachini: ”Prețul cerut pentru Man nu este exagerat!”



Giuseppe Iachini, fostul antrenor al lui Dennis Man la Parma, a vorbit despre un eventual transfer al internaționalului român la Fiorentina, dar și despre dificultățile pe care fotbalistul le-ar întâmpina la gruparea viola.

Iacchini a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Man și a mărturisit că, în opinia sa, jucătorul român poate face față cu brio la Fiorentina. Totuși, fostul antrenor al Parmei din perioada noiembrie 2021 - mai 2022 l-a avertizat pe Man cu privire la presiunea existentă la gruparea din Firenze.

”Am ajuns la Parma într-o situație complicată. Man era accidentat de mai multe jocuri. El are calități importante, o tehnică excelentă și îi place să joace în partea dreaptă, pe picior opus, deși poate juca și în partea stângă. Este un băiat foarte sensibil, are nevoie să simtă încredere și respect din partea celor din jur, caz în care poate face lucruri importante.

Trebuie să se simtă respectat și iubit. Ajunsese recent într-o țară nouă și într-un fotbal diferit. Acum s-a adaptat și nu sunt foarte mulți jucători cu caracteristicile sale, având în vedere cum joacă Fiorentina, mai ales că este ianuarie. Poate face parte din lotul Fiorentinei, este un internațional român.

Rămâne de văzut dacă Fiorentina va continua să joace așa, într-un sistem de 4-2-3-1, caz în care Man îi poate lua locul lui Colpani. ,

Prețul cerut pentru el nu este exagerat. Poate fi decisiv atunci când pătrunde spre centru. De altfel, dă impresia că își poate deranja adversarii și mai are loc să se dezvolte din punct de vedere al calității. Este logic că acest lucru depinde de felul în care se va adapta.

Să îmbraci echipamentul Fiorentinei este diferit, calitatea este la alt nivel. Presiunea este mai mare, la fel și așteptările fanilor, este un pas important. Un meci mai slab la Parma sau la Monza este altceva. La Fiorentina, încep controversele și criticile, ai nevoie de forță interioară și de personalitate pentru a-ți demonstra valoarea și trebuie ca de la un jucător bun să devii un jucător excelent”, a spus Giuseppe Iachini, conform Parma Live.